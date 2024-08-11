ВОЙНА В Украине WP подсчитало, сколько роССии нужно времени, чтобы отбить Курщину

2024-08-11 08:30

Если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Успешная операция ВСУ на российской территории имеет психологическую ценность для Киева, поднимая моральный дух украинских военных и гражданских. В то же время, она показала российского диктатора Владимира Путина и его военных как немощных и неэффективных. Об этом пишет The Washington Post.



Издание отмечает, что внезапный прорыв ВСУ – самый серьезный вызов для Путина со времен восстания "вагнеровцев". Успехи Киева поднимают моральный дух украинских войск и мирных жителей, но при этом сильно бьют по репутации российской власти и военных. Подчеркивается, что если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отразить утраченные территории в Курской области.



Более того, как указывает издание, вооруженные силы Украины заняли уже более 20 пограничных российских сел и частично по меньшей мере один город, а теперь продвигаются к Курской АЭС. В статье отмечается, что у украинских бригад будет время окопаться на укрепленных позициях, что потенциально даст Киеву мощный козырь в случае предстоящего прекращения огня или мирных переговоров.



"Украинские силы явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или намерены контролировать, остается неизвестным", – сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.



Напомним, в пятницу в ВСУ заявили, что контролируют Суджу на Курщине, а также "объект Газпрома".