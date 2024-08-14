ВОЙНА В Украине СМИ Захват Украиной Курской области никак не помешал поставкам природного газа в Европу

2024-08-14 08:24

Украина и напавшая на нее рф будут продолжать поставки трубопроводного газа в Европу, несмотря на то, что у ключевого трансграничного транзитного пункта Суджа продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными из-за конфиденциальности информации.

Самая большая атака Украины на территорию россии с тех пор, как кремль вторгся в соседнюю страну в 2022 году, привела к тому, что в этом году европейские цены на газ достигли максимума на фоне опасений, что поставки будут нарушены.

Но обе стороны имеют финансовый стимул продолжать поставки топлива. Для Украины транзит газа обеспечивает важнейшие средства во время войны, в то время как для России Европа остается одним из крупнейших потребителей трубопроводного газа.

Украина стремится к тому, чтобы ее считали надежным партнером Европы, и чтобы трейдеры региона больше использовали ее огромные газовые хранилища, считает агентство.

Однако любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоизмерительной станции может остановить поставки. По словам двух человек, пункт пересечения границы находится под контролем украинских войск после вторжения.

СМИ отмечает, что в то время как большинство Европы искало альтернативы российскому трубопроводному газу после вторжения в Украину, такие страны как Австрия, Словакия и Молдова продолжают импортировать поставки Газпрома через Украину.

"Газпром" продолжает подачу газа в пункт "Суджа", суточный объем поставок стабильно находится в диапазоне от 37 млн ​​куб. м почти до 40 млн куб. м. Хотя это чуть ниже 42 миллионов кубометров в день, которые поставлялись раньше.