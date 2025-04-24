Политика США предложили Украине и рашистам мирное соглашение, которое предусматривает обмен территориями

2025-04-24 11:34

США предложили россии и Украине мирное соглашение, которое предусматривает обмен территориями и замораживание конфликта примерно на нынешних линиях столкновения. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию, сообщает Bloomberg.

"Настоящие линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", – сказал Вэнс журналистам после завершения экскурсии в Тадж-Махал.

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует. И в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

"Придется провести некоторые территориальные обмены", – заявил Вэнс.

Он отметил, что в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

По его словам, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".