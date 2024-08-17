Жизнь В Украине легализован медицинский каннабис: закон вступил в силу

2024-08-17 08:30

С 16 августа в Украине начинает действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Закон приняли, чтобы регулировать оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности", - говорится в сообщении.

Отныне в Украине разрешен оборот каннабиса в медицинских целях. То есть врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства с содержанием каннабиса для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.

При этом выращивание и распространение марихуаны для рекреационных целей этот закон не предусматривает - это все еще будет запрещено. А оборот каннабиса - будут контролировать.

Производство препаратов из каннабиса будут контролировать на всех этапах - от выращивания до распространения готовых лекарств. Изготавливать такие лекарства согласно законопроекту смогут только предприятия, которые получили соответствующую лицензию и сертификат, который утверждает надлежащее качество продукта на всех этапах производства. При этом, такие производства будут обязаны вести круглосуточное видеонаблюдение, а также предоставлять доступ к записям Нацполиции. Также законопроект предусматривает, что каждый куст медицинского каннабиса будет иметь индивидуальный код, который поможет правоохранителям и производителям отслеживать все растения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля 2024 года подписал закон о регулировании оборота медицинского каннабиса.