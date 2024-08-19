Жизнь Отключения света вернулись: в "Укрэнерго" сообщили продолжительность

2024-08-19 16:05


С понедельника по пятницу ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему, поэтому в этот период возможны отключения электроэнергии.

Из-за жары в Украине с 19 августа возвращаются графики отключения света. В течение пяти дней ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему.

Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в эфире телемарафона.

Как сообщил Кудрицкий, в вечерние часы будет применена одна очередь отключений света.

"Мы считаем, что на следующей неделе именно в рабочие дни с понедельника по пятницу будет увеличена нагрузка на энергосистему", — сказал глава "Укрэнерго" в воскресенье.

Он добавил, что традиционно в выходные потребление электроэнергии падает, так что предстоящие суббота и воскресенье "обещают быть все-таки легче".

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день (19 августа – ред). Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер, его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей", – объяснил Кудрицкий.

Напомним, на прошлой неделе "Укрэнерго" предупредило, что из-за жары может на 10-12% возрасти потребление электроэнергии, поэтому могут быть применены отключения света.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минэнерго сообщили о ситуации с отключениями света в регионах

2024-08-14 13:34

В Украину вернется аномальная жара: в каких регионах температура поднимется до +40 градусов

2024-08-13 20:48

Курчатов, где расположена Курская АЭС, остался без света

2024-08-09 23:46

Украину накроют сильные ливни: синоптик сказала, когда вернется жара до +40

2024-08-06 20:04

Еще новости в разделе "Жизнь"

Отключения света вернулись: в "Укрэнерго" сообщили продолжительность

2024-08-19 16:05

видео Доктор наук з наглядової ради «Центренерго» зробив 7 помилок у мотиваційному листі

2024-08-19 15:05

После тяжелой болезни умер легенда мирового кино Ален Делон

2024-08-19 11:33

Как обменять водительское удостоверение, которое выдали впервые: объяснение МВД

2024-08-18 10:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Отключения света вернулись: в "Укрэнерго" сообщили продолжительность 2024-08-19 16:05
видео Доктор наук з наглядової ради «Центренерго» зробив 7 помилок у мотиваційному листі 2024-08-19 15:05
После тяжелой болезни умер легенда мирового кино Ален Делон 2024-08-19 11:33
Как обменять водительское удостоверение, которое выдали впервые: объяснение МВД 2024-08-18 10:30