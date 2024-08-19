Жизнь видео Доктор наук з наглядової ради «Центренерго» зробив 7 помилок у мотиваційному листі

2024-08-19 15:05

Член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко зробив помилку у назві установи, яку хотів очолити. Про це йде мова у новому розслідуванні "Бігус.Інфо". https://youtu.be/tY62paZm9wo? si=bHVeuXoOprobCq9u

Так, за даними журналістів, у червні 2021 року у мотиваційному листі на очільника Бюро економічної безпеки він сім разів написав назву інституції з помилкою - БЕП замість БЕБ.

Володимир Величко — відома у Запоріжжі персона. Так, він багато років провів у складі фракції забороненої нині Комуністичної партії України, балотувався у 2014 році від комуністів до парламенту, а у 2015 році обрався у обласну раду Запорізької області. Вже у 2019 році, після окупації Криму та частини Донбасу, відзначився тим, що пройшов Запоріжжям у складі російської пропагандистської акції "бєссмєртного полка".

У «Центренерго» він прийшов із давнім колегою по Запорізькій облраді Віктором Буськом, який є членом наглядової ради "Центренерго" та керівником одного з департаментів ДП "Ліси України". Бусько пов'язаний з Ростиславом Шурмою, екскерівником "Запоріжсталі", а нині – одним із заступників керівника ОПУ. У Запоріжжі Бусько очолював осередок забороненого нині "Оппоблоку".

Сам Володимир Величко до переходу у «Центренерго» очолював державне підприємство «Харківстандартметрологія» та був членом наглядової ради ДП «Конярство України».

У "Центренерго", на думку розслідувачів, взагалі збираються цікаві персонажі, бо ще одним членом наглядової ради там ще у листопаді 2022 року став Андрій Гота, керівник кабінету керівника ОПУ Андрія Єрмака. Коли у 2023 році увесь менеджмент та наглядову раду звільнили, Гота залишився на посаді.

Журналісти відзначають, що низку ключових посад у деяких важливих держкомпаніях багато років займають одні й ті самі люди.

«Вони потрапляють у скандали, після чого їх переміщують з однієї компанії до іншої – але ці люди все одно залишаються "на плаву", або, фігурально виражаючись, "у своїй павутині". Україна володіє часткою у понад 3000 державних компаній та підприємств, деякі з них мають стратегічне значення та оперують багатомільярдними сумами. І кожне з них має апарат керівництва, куди доволі часто потрапляють цікаві персоналії», - зазначається у розслідуванні.

Нагадаємо, у травні, після знищення Трипільської ТЕС, Уряд виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Зокрема, 726 млн грн було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.