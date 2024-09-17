Жизнь Из-за наводнения в ЕС Укрзализныця внесла изменения в графики движения поездов

2024-09-17 08:25

Укрзализныця обновила данные по ситуации на железнодорожных путях из-за наводнения в Польше, Чехии и Австрии. Об изменениях в движении поездов говорится в сообщении Укрзализныци.



Указывается, что пик непогоды в Австрии ожидается сегодня, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро в ближайшее время будут частично закрыты.



"Рейс Вена - Киев - Вена по меньшей мере в понедельник будет курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт", - предупредили украинские железнодорожники.



Пассажиров с билетами в Вене железнодорожники просят обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.



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