Жизнь Из-за наводнения в ЕС Укрзализныця внесла изменения в графики движения поездов

2024-09-17 08:25

Укрзализныця обновила данные по ситуации на железнодорожных путях из-за наводнения в Польше, Чехии и Австрии. Об изменениях в движении поездов говорится в сообщении Укрзализныци.

Указывается, что пик непогоды в Австрии ожидается сегодня, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро в ближайшее время будут частично закрыты.

"Рейс Вена - Киев - Вена по меньшей мере в понедельник будет курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт", - предупредили украинские железнодорожники.

Пассажиров с билетами в Вене железнодорожники просят обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.

Также указывается:

  • Рейс Чоп - Вена - Чоп по состоянию на сегодняшний день отменен из-за невозможности уехать из Вены.
  • Рейсы Прага - Перемышль - Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Сегодня ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.
  • Рейсы из/в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.
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