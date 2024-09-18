ВОЙНА В Украине Рада одобрила выделение 500 млрд на оборону

2024-09-18 21:37



Расходы государственного бюджета в текущем году станут рекордными и в общей сложности составят 3,73 трлн грн.

Верховная Рада приняла в целом закон об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 18 сентября.

"Парламент принял в целом №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды", - говорится в сообщении.

По информации Железняка, законопроект был поддержан 298 народными депутатами.

Также он добавил, что расходы государственного бюджета в 2024 году станут рекордными и в общей сложности составят 3,73 трлн грн.

Напомним, 3 сентября парламент в первом чтении поддержал выделение 500 млрд грн на оборону. Тогда сообщалось, что ко второму чтению законопроект изменят согласно тем рекомендациям, которые дал парламентский комитет. Сроки подачи поправок сократили вдвое.

Как известно, дополнительный дефицит в 500 млрд грн правительство надеется закрыть благодаря перевыполнению плана по налогам и платежам в этом году, экономии на обслуживании внешнего долга и заимствованиям на внутреннем рынке.