Политика Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему чемпиону"

2024-09-18 16:48

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с боксером Александром Усиком после его задержания и сообщил, что его отпустили "и больше его никто не задерживает".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".

Напомним:

Чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика задержала полиция в аэропорту Кракова.

Украинский боксер Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в краковском аэропорту.

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", — говорится. в сообщении.