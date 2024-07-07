ВОЙНА В Украине Поставки F-16 в Украину: смогут ли бетонные укрытия защитить самолеты от ударов, — эксперты

2024-07-07 14:30

По мнению зарубежных аналитиков, простого решения вопроса защиты истребителей не существует, тем более в условиях нехватки у ВСУ систем ПВО. Между тем сами F-16 способны отражать данные угрозы.

Недавние удары ВС РФ по украинским аэродромам свидетельствуют о пробелах в системе ПВО, в связи с чем западные эксперты задаются вопросом — сможет ли Украина в будущем защитить флот ожидаемых истребителей F-16. Как один из вариантов рассматривается строительство бункеров и других защитных сооружений, однако такое решение также вызывает вопросы. Об этом говорится в материале Defense Post.

Западные аналитики отмечают, что главной проблемой для Украины является отсутствие систем ПВО малой дальности, что не позволяет сбивать российские беспилотники, которые могут проникать вглубь территории Украины и предоставлять оперативную информацию для ракетных ударов.

В условиях нехватки систем ПВО украинским военным приходится расставлять приоритеты, что приводит в свою очередь к оставлению некоторых районов без защиты.

"У Украины ограниченное количество систем дальнего радиуса действия, и им нужно расставить приоритеты. Они не в состоянии прикрыть города, критически важную инфраструктуру и авиабазы, и, вероятно, им пришлось сделать выбор, оставив некоторые районы без защиты", — сказал директор аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка.

На данную тему высказался и сотрудник по вопросам обороны из итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Алессандро Марроне. По его словам, в Европе возлагают большие надежды на поставки F16, однако следует с пониманием отнестись к рискам для этих самолетов как во время воздушных полетов, так и при их размещении на украинских аэродромах.

Также авторы материала упомянули слова секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко. По словам депутата, из-за больших потерь западные партнеры могут прекратить поставки самолетов. Поэтому простого решения вопроса защиты истребителей не существует, и что касается бетонных укрытий, то они не защитят от попадания ракеты, начиненной взрывчаткой.

"Киеву, вероятно, придется довольно часто передислоцировать F-16, и вряд ли самолеты будут использоваться вблизи фронта, где они более уязвимы. Но сами истребители ограничат возможности России по нанесению такого рода ударов, нацеливаясь на беспилотники наблюдения или атакующую ракету", — подытожил Музыка.