Политика Трамп впервые после покушения встретился с избирателями, но теперь стоял за пуленепробиваемым стеклом

2024-08-23 09:29

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу со своими избирателями под открытым небом впервые после пережитого покушения на убийство. Но стоял он за пуленепробиваемым стеклом.

Как сообщает Los Angeles Times, во время своего выступления назвал «отвратительным» экс-президента США Барака Обаму. Также он обвинил действующего лидера Белого дома Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис в «смертоносном» выводе войск из Афганистана и развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке.

В своей речи Трамп заявил, что «Обама стрелял в вашего президента, и Мишель тоже», а также обвинил экс-президента США и его жену в том, что они «переходят на личное».

Также лидер республиканцев высмеял свою оппонентку на предстоящих выборах Камалу Харрис, назвав ее «товарищ Камала» и заявил, что умеет заканчивать войны телефонным звонком.