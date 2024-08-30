ВОЙНА В Украине Литва закупит для ВСУ почти 5 тысяч современных FPV-дронов

2024-08-30 21:36

Литовское Агентство оборонных ресурсов заключило соглашения на 8 миллионов евро с пятью местными производителями для закупки БПЛА. Дроны передадут литовской армии и Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Delfi.

Первые поставки дронов в Украину ожидаются в конце сентября 2024 года. В то время как завершить все поставки планируют до конца года, как для украинских, так и для литовских Вооруженных сил.

Закупки предусматривают более 2,3 тысячи FPV-дронов для Литвы на сумму 3 миллиона евро и почти 5 тысяч этих дронов для Украины за 5 миллионов евро. Дроны будут поставляться вместе с дополнительным оборудованием и обучением, необходимым для их эффективного использования.

Агентство оборонных ресурсов подписало контракты с пятью компаниями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что инициатива стимулирует развитие производства дронов в стране. Он также добавил, что закупка дронов тесно связана с национальной безопасностью Литвы.

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