ВОЙНА В Украине Украина создала первую баллистическую ракету – Зеленский

2024-08-27 18:26

 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплект и уже создала свою первую баллистическую ракету.

Источник: президент во время пресс-конференции 27 августа

Прямая речь Зеленского: "Какие еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ОПК".

Детали: Он добавил, что больше о ракете рассказать не может, но решил озвучить эту информацию, чтобы общество могло оценить "наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях".

Предыстория:

Ранее Зеленский сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

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