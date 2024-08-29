ВОЙНА В Украине Киев нашел способ убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США для ударов по рф

2024-08-29 12:30

Украинские чиновники готовятся предоставить высокопоставленным должностным лицам по национальной безопасности США список целей на россии, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США на россии. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые свои потенциальные цели в России, предполагается, что этот список будет более подробным", - говорится в статье.

По словам трех источников, знакомых с действиями Украины, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют подать список администрации в ходе переговоров.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои важнейшие цели, включая авиацию, от границы и сделала их недостижимыми. Но украинцы якобы определили несколько важных целей, которые они могут достичь с помощью предоставленных США ракет, говорят источники.

"Не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, а у террористов таких ограничений нет. Защитники жизни не должны сталкиваться с какими-либо ограничениями на оружие", - заявил президент Владимир Зеленский после самой масштабной атаки рашистов 26 августа.