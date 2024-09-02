ВОЙНА В Украине Зеленский заявил, что Украина будет жестко отвечать на российский террор

2024-09-02 11:33

За неделю рашисты нанесли по Украине около 1400 ударов ракетами, дронами в управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Только на прошлой неделе россия применила против наших людей более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА разных типов", - отметил глава государства.

По его словам, вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы остановить его. Каждый день и каждую ночь города и села нашей страны под вражескими ударами.

Зеленский подчеркнул, что для украинского справедливого ответа нужно больше поддержки, чтобы полностью защитить и обезопасить города Украины от российской агрессии.

"Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из россии, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", - резюмировал глава государства.