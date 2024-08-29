ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2024-08-29 15:37

На фронте за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений. Почти треть из них приходится на Покровское направление, где ВСУ отразили 66 атак рашистов. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что вчера украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника, один удар по реактивным системам залпового огня на огневой позиции, один по средству ПВО, один по понтонной переправе и два по других важных объектах врага.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, использовав пять ракет. Кроме того, совершено 79 авиаударов, в ходе которых было сброшено 96 управляемых авиабомб (УАБ). В общей сложности противник провел более 4000 обстрелов, в том числе 139 из реактивных систем залпового огня, и задействовал 1314 дронов-камикадзе.

Авиационные удары враг наносил в районах населенных пунктов Пустогород, Белополье, Горелое, Басовка, Казачья Лопань, Алисовка, Кудеевка, Горяна, Петропавловка, Кучеровка, Купянск, Копанки, Григоровка, Торецк, Дружба, Александрополь, Мирноград, Тарасовка, Угледар, Егоровка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Степное, Казацкое и Одрадокаменка.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении произошло 23 боевых столкновения, во время которых украинские войска отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки. На Северском направлении было отбито пять атак врага недалеко от Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники сорвали 11 попыток прорыва противника в районах Григорьевки, Ивановского, Белой Горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Торецком направлении враг пытался 21 раз прорвать украинскую оборону, действуя в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и особенно активно возле Нелиповки. По Торецку противник нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, 30 раз пытавшегося прорвать оборону в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галицыновка и Константиновка.

На Времовском направлении противник предпринял шесть попыток захватить украинские позиции недалеко от Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области, а также атаковал со стороны Никольского. На Ореховском направлении враг предпринял две попытки штурма украинских позиций в районах Работино и Новоданиловки, но обе атаки были отбиты.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера не предпринимали наступательных действий. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок российских войск не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник продолжает поддерживать военное присутствие и проводить разведывательные операции.

Напомним, за сутки украинские военные уничтожили 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения превысило 612 тысяч военных.