Политика Шольц обещает довести до конца расследование подрывов "Северных потоков"

2024-09-09 22:15

 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона сделает все для установления обстоятельств подрывов российских газопроводов "Северные потоки" осенью 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью ZDF.

На вопрос, доверяет ли он Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", – добавил немецкий канцлер.

Он заверил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Напомним, 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники.

В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В конце августа этого года немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сбежал из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.

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