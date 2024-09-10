Жизнь ВІКІПЕДІЯ СТВОРИЛА СТОРІНКУ, ПРИСВЯЧЕНУ ВЛАСНИКУ ОДІОЗНОГО ТГ-КАНАЛА «ДЖОКЕР»

2024-09-10 13:27

Друг Арахаміі, «криса СБУ» та аферист-мародер Роман Кравець: Українська «Вікіпедія» створила сторінку,

присвячену українському адміну і власнику Телеграм-каналу «Джокер» Роману Кравцю.

У графі «діяльність» значиться три слова: пропагандист, рекетир та проросійський блогер-пропагандист. За даними Служби безпеки України, Telegram-канал Романа Кравця «Джокер» веде антиукраїнську та прокремлівську пропаганду. Як значиться у «Вікіпедії», за перших днів каналу «Джокера» просував проросійський пропагандист Анатолій Шарій, проросійське видання «Страна.ua» та нині закритий телеканал NewsOne, власником якого був зрадник Віктор Медведчук.

Низка українських ЗМІ, журналістів, політиків називають Кравця «медіакілером», а його діяльність називають «рекетом» та «шантажем». Роман Кравець є фігурантом низки журналістських розслідувань, де він звинувачується в дискредитації, погрозах та вимаганні грошей з українського бізнесу, підкреслює Вікі.

Роман Кравець, шантажуючи бізнес та вимагаючи гроші, прикривається першими особами держави з Офісу президента, а лідера фракции «Слуга народу» Давіда Арахамію називає своїм другом та покровителем, часто демонструючи особисті листування у якості підтвердження.

Давід Арахамія підтвердив цей звʼязок та заявив, що поважає Джокера. «Очень часто переписываемся – каждый день. У него цель очистить нашу партию от плохих людей. У меня такая же цель, поэтому я считаю, что "Джокер" – это наш союзник», – рассказывал депутат в программе "Право на власть».

Згідно із розслідуванням «Громадського», у рекетирстві та вимаганні грошей від бізнесу Кравцю також «активно сприяли та сприяють окремі чинні та колишні політики та співробітники спецслужб».

«Співрозмовники стверджують, що «мотиви у кожного з них різні. В одних — щоб не чіпали їх, в інших — суто меркантильні. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення медійних проблем і допомогою в їхньому розв’язанні», - зазначає Вікі.

Основний дохід Романа Кравця, як зазначає Вікіпедія, приносять саме медіаатаки на український бізнес через Telegram-канал. Прайс на свої «інформаційні послуги» Кравець вказує у своєму каналі: реклама — від $47 500, припинення публікацій на певну тематику — від $389 000, видалення інформації — від $236 000.

Остання публічна історія рекету сталася з компанією Uklon, «Джокер» згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Також героями десятків звинувачувальних публікацій були такі українські компанії, як Cosmolot, Favbet, Vbet, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Їжак» та інші.

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