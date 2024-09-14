Политика Зеленский: ATACMS неэффективны из-за ограничений на использование

2024-09-14 16:30



Президент Украины Владимир Зеленский выразил критическое мнение об эффективности баллистических ракет ATACMS, которые Украина получает от США.

На XХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии он заявил, что эти ракеты "ни к чему" из-за ограничений на их использование.

"ATACMS в том виде, в котором есть у нас сегодня, ни к чему. Если ты не можешь их использовать по их (россиян) военным базам и военным площадкам, где есть вертолеты или самолеты", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что количество предоставленных ATACMS очень ограничено. Он сравнил ситуацию с HIMARS, отметив, что в начале поставок этих систем их было втрое больше в месяц, чем сейчас.

Зеленский подчеркнул необходимость увеличения производства и поставок оружия: "Если мы говорим о HIMARS, ATACMS и других средствах, которые способны точно сбивать [цели] и уничтожать врага, то нам нужно не ограничивать количество, а увеличивать производство".

По словам президента, хотя в США и Европе есть предприятия, которые увеличивают производство, этого все еще недостаточно для полного укомплектования ВСУ.