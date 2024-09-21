Политика Зеленский назвал условие, при котором сработает "план победы" Украины

2024-09-21 09:30

 

Запасного "плана Б" для Украины не существует.

Так называемый план победы, с которым президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ознакомит президента США Джо Байдена, будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

Об этом украинский президент заявил в пятницу, 20 сентября, во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, успех плана зависит от решений, которые будут приняты партнерами с октября по декабрь этого года.

“Мы бы так очень хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что надеется на поддержку его плана в Белом доме.

Запасного "плана Б" для Украины, по словам Зеленского, не существует.

"Мы уже в "плане Б", мы в нем живем и боремся", — отметил он.

Напомним, Соединенные Штаты пока не были в полной мере проинформированы о плане Владимира Зеленского относительно победы Украины в войне, развязанной Россией.

subscriber subscriber

Еще по теме

Советник Байдена ответил на обвинения Зеленского в медленной помощи от США

2024-09-19 22:15

Харрис планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским в Вашингтоне, - Bloomberg

2024-09-19 18:26

США ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского: детали

2024-09-18 22:15

Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флоту F-16: детали

2024-09-18 19:15

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский назвал условие, при котором сработает "план победы" Украины

2024-09-21 09:30

Бразилия осудила военное вторжение рашистов, но хочет сохранить нейтралитет

2024-09-20 15:37

Евросоюз даст Украине еще 160 млн евро на повышение энергетической безопасности к зиме

2024-09-20 11:32

Советник Байдена ответил на обвинения Зеленского в медленной помощи от США

2024-09-19 22:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский назвал условие, при котором сработает "план победы" Украины 2024-09-21 09:30
Бразилия осудила военное вторжение рашистов, но хочет сохранить нейтралитет 2024-09-20 15:37
Евросоюз даст Украине еще 160 млн евро на повышение энергетической безопасности к зиме 2024-09-20 11:32
Советник Байдена ответил на обвинения Зеленского в медленной помощи от США 2024-09-19 22:15