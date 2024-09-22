Политика "Я не буду": Шольц в очередной раз заявил, что не предоставит Украине крылатые ракеты Taurus

2024-09-22 15:30

 

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова отбросил призывы о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Он назвал "твердой" свою позицию по отказу "поставлять ракеты, долетающие до Москвы".

Об этом Шольц заявил, находясь в немецком городе Нидергерсдорф, сообщает информационное агентство DPA. В то же время он подверг критике позицию некоторых немецких политических сил, настаивающих на мирных переговорах между РФ и Украиной вместо военной поддержки нашей страны западными союзниками.

Шольц отметил: вопреки многочисленным попыткам убедить его передать Украине ракеты Taurus – его позиция остается неизменной.

"Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы... Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", – подчеркнул федеральный канцлер Германии.

В свою очередь Шольц считает важным рассмотреть варианты достижения мира в условиях российско-украинской войны. При этом он подверг критике позицию ряда ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины, назвав ее "наивной".

Напомним, на днях Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием и предоставить Украине ракеты Taurus. В резолюции, за которую проголосовали 425 депутатов, содержится также призыв ввести новые санкции против Ирана и КНДР и эмбарго на газ и нефть из РФ.

Против резолюции проголосовал 131 депутат, еще 63 воздержались.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова отбросил призывы о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Он назвал "твердой" свою позицию по отказу "поставлять ракеты, долетающие до Москвы".

Об этом Шольц заявил, находясь в немецком городе Нидергерсдорф, сообщает информационное агентство DPA. В то же время он подверг критике позицию некоторых немецких политических сил, настаивающих на мирных переговорах между РФ и Украиной вместо военной поддержки нашей страны западными союзниками.

Шольц отметил: вопреки многочисленным попыткам убедить его передать Украине ракеты Taurus – его позиция остается неизменной.

"Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы... Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", – подчеркнул федеральный канцлер Германии.

В свою очередь Шольц считает важным рассмотреть варианты достижения мира в условиях российско-украинской войны. При этом он подверг критике позицию ряда ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины, назвав ее "наивной".

Напомним, на днях Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием и предоставить Украине ракеты Taurus. В резолюции, за которую проголосовали 425 депутатов, содержится также призыв ввести новые санкции против Ирана и КНДР и эмбарго на газ и нефть из РФ.

Против резолюции проголосовал 131 депутат, еще 63 воздержались.

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