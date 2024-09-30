Жизнь Уже сегодня в Украине заметно похолодает, местами прогнозируют дождь и мокрый снег

2024-09-30 10:27

В начале недели в Украине похолодает, пройдут дожди, на высокогорье Карпат – дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем ​​0-5° тепла.

На остальных территориях без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем ​​20-25°; в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем ​​14-19°.

Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 30 сентября без осадков. Температура ночью 9-11°, днем ​​17-19°. Ветер северный, 7-12 м/с.

Во вторник, 1 октября, в Украине без осадков, в западных, юго-западных областях и Крыму небольшой дождь.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью 5-10°, днем ​​14-19° (в западных областях 8-13°); на остальных территориях ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем ​​0-5° тепла.

В Киеве 1 октября без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​16-18°.

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Жизнь

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