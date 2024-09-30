Уже сегодня в Украине заметно похолодает, местами прогнозируют дождь и мокрый снег

В начале недели в Украине похолодает, пройдут дожди, на высокогорье Карпат – дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла.
На остальных территориях без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 20-25°; в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°.
Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 30 сентября без осадков. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°. Ветер северный, 7-12 м/с.
Во вторник, 1 октября, в Украине без осадков, в западных, юго-западных областях и Крыму небольшой дождь.
Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 14-19° (в западных областях 8-13°); на остальных территориях ночью 9-14°, днем 20-25°.
На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла.
В Киеве 1 октября без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.