Жизнь Прогноз погоды на 1 октября: дожди сегодня ожидаются только в западных областях и на юге

2024-10-01 08:25

Во вторник, 1 октября, в Украине без осадков, в западных, юго-западных областях и временно оккупированном Крыму небольшой дождь.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью 5-10°, днем ​​14-19° (в западных областях 8-13°); на остальных территориях ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем ​​0-5° тепла.