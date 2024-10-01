Жизнь Прогноз погоды на 1 октября: дожди сегодня ожидаются только в западных областях и на юге

2024-10-01 08:25

Во вторник, 1 октября, в Украине без осадков, в западных, юго-западных областях и временно оккупированном Крыму небольшой дождь.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью 5-10°, днем ​​14-19° (в западных областях 8-13°); на остальных территориях ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура ночью и днем ​​0-5° тепла.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

За прошлый месяц в Киеве было побито более десяти температурных рекордов

2024-10-01 14:31

фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, прем’єри

2024-10-01 13:35

Стала известна реальная причина задымленности в столице и Киевской области

2024-10-01 12:27

Сколько длится обучение мобилизованных в Украине: разъяснение

2024-09-30 20:48

Еще новости в разделе "Жизнь"

За прошлый месяц в Киеве было побито более десяти температурных рекордов

2024-10-01 14:31

Стала известна реальная причина задымленности в столице и Киевской области

2024-10-01 12:27

Прогноз погоды на 1 октября: дожди сегодня ожидаются только в западных областях и на юге

2024-10-01 08:25

В Украине обновляют правила для тех, кто выезжает за границу на авто: что изменится

2024-09-30 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

За прошлый месяц в Киеве было побито более десяти температурных рекордов 2024-10-01 14:31
Стала известна реальная причина задымленности в столице и Киевской области 2024-10-01 12:27
Прогноз погоды на 1 октября: дожди сегодня ожидаются только в западных областях и на юге 2024-10-01 08:25
В Украине обновляют правила для тех, кто выезжает за границу на авто: что изменится 2024-09-30 20:04