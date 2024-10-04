Жизнь Раскрыты реальные данные и прогнозы по снижению населения Украины

2024-10-04 14:35

К 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллионов человек, говорится в прогнозе Института демографии НАН. Для преодоления кризиса правительство утвердило Стратегию демографического развития до 2040 года. Пресс-служба Кабмина обнародовала соответствующий документ.

"С учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году - до 25,2 млн человек", - говорится в документе.

В частности, среди причин возможного сокращения населения называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в частности, и из-за вооруженной агрессии россии), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансирование рынка труда и другие.

В Стратегии отметили, что на дату проведения Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 г. численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, на июль 2024 года население страны оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили "на территориях, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме".

Отмечается, что "Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости".

В тексте указывают на необходимость "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".

Речь идет о безопасности, развитии страны (в частности, критической и социальной инфраструктуры), доступности жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест и т.д.

Отдельно специалисты акцентировали внимание на необходимости возвращения в Украину беженцев.