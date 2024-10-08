Жизнь В ближайшие дни в Украине заметно потеплеет, но дожди прекратятся не везде

2024-10-08 11:33

В Украине в ближайшие дни немного потеплеет. Об этом говорится в свежем прогнозе Укргидрометцентра.

Отмечается, что на западе страны ночью и утром местами туман. Ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережьях морей до 13°; днем 16-21, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В Киеве 8 октября без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке +25,9° в 1935 г., самая низкая ночью -3,6° в 1926 г.

В Украине в среду, 9 октября, без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный, в восточных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южных и западных областях 7-12°, на побережьях морей до 16°; днем 17-22, на юге страны до 24, в северо-восточной части 14-19.

В Киеве 9 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается 6-8°; днем около 20°.