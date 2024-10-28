ВОЙНА В Украине За неделю рашисты выпустили по Украине более 1100 УАБов, 20 ракет и более 560 дронов-камикадзе

2024-10-28 08:23

За неделю рашисты применили против Украины более 1100 УАБов, около 20 ракет и более 560 ударных БПЛА. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства ", – отмечал глава государства.

Зеленский выразил благодарность тем, кто "ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов. Оказывающих помощь и всегда на защите жизни".

По словам президента, Киев усиленно работает с партнерами, чтобы остановить врага и укрепить Украину для защиты гражданского населения от российского террора.

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