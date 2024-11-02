ВОЙНА В Украине Украине хватит солдат еще максимум на год войны: NYT раскрыл потери ВСУ

2024-11-02 13:30



По информации издания, в войне погибли около 57 тысяч украинских солдат.

Война в Украине больше не находится в тупиковой ситуации, поскольку российское наступление уверенно набирает обороты, а пессимизм в Киеве и Вашингтоне усиливается. Как пишет New York Times, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит лишь на 6, максимум 12 месяцев войны.

"Украинская армия изо всех сил пытается набрать солдат и оснастить новые подразделения. Число ее солдат, погибших в бою, составляет около 57 000. Это вполовину меньше потерь России, но все еще существенно для гораздо меньшей страны", - пишет NYT.

При этом некоторые американские чиновникисчитают, что если поддержка США в отношении Украины останется сильной до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями и ожидаемой нехваткой солдат и танков у России.

В то же время летом аналитики США утверждали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине в ближайшие месяцы. Но эта оценка оказалась неверной, пишет NYT. Так, в октябре Россия захватила больше территории на Украине, чем в любой другой месяц за последние два года и отвоевала более трети территории, которую украинские силы захватили в ходе неожиданного наступления в Курской области.

Сейчас некоторые американские разведывательные агентства и военные чиновники пессимистично оценивают способность Украины остановить российское наступление.

"Сейчас на фронте очень тяжело", — сказал Евгений Строкан, старший лейтенант и командир взвода боевых беспилотников в 206-м батальоне территориальной обороны. "Всего не хватает, людей мало, русских больше, и у них больше оружия".

В начале этого года украинские войска испытывали с нехватку боеприпасов из-за задержек помощи от США. Но теперь поставки оружия больше не являются главным недостатком Украины, говорят американские военные, самый большой недостаток Украины сейчас — это войска:

"По оценкам одного чиновника, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться еще от шести до 12 месяцев. После этого, по его словам, страна столкнется с острой нехваткой людей".

Война в Украине - новости

Напомним, в сентябре издание The Wall Street Journal написало, что в конфиденциальной украинской оценке, сделанной в начале года, количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 000 человек, а раненых - 400 000. Однако впоследствии украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти данные, заявив, что цифры гораздо меньше.

29 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что в нашей стране планируют дополнительно мобилизовать 160 тысяч человек. По его словам, это позволит укомплектовать воинские части личным составом до 85%.