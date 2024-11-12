Жизнь В ближайшие дни в Украине ожидается сухая, но достаточно прохладная погода

2024-11-12 10:26

В Украине 12 ноября ожидается сухая, прохладная осенняя погода, преимущественно без осадков. В Карпатах днем ​​небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в большинстве западных областей местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

В Киеве в этот день также ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью будет 1-3° тепла, днем ​​4-6°.

В среду, 13 ноября, ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем ​​небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9° тепла.

В то время как в Киеве 13 ноября - ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​3-5°.