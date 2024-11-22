Жизнь Синоптики прогнозируют на сегодня значительное ухудшение погодных условий

2024-11-22 11:32

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 22 ноября. В частности, следует ожидать порывов ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Закарпатской области сильный дождь и мокрый снег, а в Карпатах сильный снег и метель.

Синоптики также отмечают, что 22 ноября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

subscriber subscriber

Еще по теме

Возвращение на службу после первого СОЧ или дезертирства: в Украине принят закон

2024-11-21 21:37

Зеленский прокомментировал первый удар рф межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

2024-11-21 20:48

В Украине увеличили объемы отключений света

2024-11-21 17:37

фото роССияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж"

2024-11-21 16:48

Еще новости в разделе "Жизнь"

Синоптики прогнозируют на сегодня значительное ухудшение погодных условий

2024-11-22 11:32

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине на 22 ноября

2024-11-22 08:26

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

2024-11-21 20:04

Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году

2024-11-21 19:15
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Синоптики прогнозируют на сегодня значительное ухудшение погодных условий 2024-11-22 11:32
Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине на 22 ноября 2024-11-22 08:26
Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом 2024-11-21 20:04
Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году 2024-11-21 19:15