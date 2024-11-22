Синоптики прогнозируют на сегодня значительное ухудшение погодных условий

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 22 ноября. В частности, следует ожидать порывов ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
В Закарпатской области сильный дождь и мокрый снег, а в Карпатах сильный снег и метель.
Синоптики также отмечают, что 22 ноября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).
Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.