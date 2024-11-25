ВОЙНА В Украине Западные СМИ выяснили, что Германия передала Украине лишь 26 из 400 обещанных обещанных БМП

2024-11-25 15:39

Германия передала Украине лишь 6,5% обещанных боевых бронированных машин (ББМ) с противоминной защитой (MRAP). Их обещали передать ВСУ до октября, но затем срок перенесли до конца года. Об этом сообщило Bild.

Указывается, что машины производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). На их изготовление из бюджета ФРГ выделили 315 млн евро.

По данным BILD, в настоящее время Германия передала Украине лишь 26 бронемашин из 400 обещанных. В Минобороны Германии прогнозируют, что остальные машины поставят в 2025 году.

На запрос журналистов немецкие военные ответили, что поставки задерживаются из-за "несвоевременного разрешения США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительной ответственности FFG".