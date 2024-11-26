Жизнь Прогноз погоды на 26 ноября: сегодня в Украине будет холодно, местами мокрый снег

2024-11-26 08:25

В Украине в большинстве областей во вторник, 26 ноября, без осадков, лишь на Востоке и Юге облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в западных, северных и Винницких областях на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный (на востоке и юге страны северо-восточный), 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем западе и востоке страны и в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных областей и Одесской области 2-7° тепла.

В Киеве 26 ноября без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем ​​0-2° тепла.


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