ВОЙНА В Украине Зафиксировано 12 попаданий в энергообъекты - ВС

2024-11-28 22:15

Массированное применение большого количества ракет и дронов на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Воздушные силы рассказали о массированной российской атаке 28 ноября и особенностях тактики врага относительно истощения украинской ПВО.



Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбито около 90 процентов крылатых ракет Калибр и Х-101. Кроме того, как сообщалось ранее, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно.



Вместе с тем, в целом зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора в разных областях Украины.



По данным воздушных сил, в последнее время во время атак противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия. Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения и постоянно совершенствует их. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек. Также россияне используют средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.



"Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении ВС ВСУ.



Также отмечается, что накануне атак РФ учитывает метеорологические условия, оказывающие существенное влияние на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, наблюдавшиеся во многих регионах в момент атаки, не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ.



Напомним, в результате массированного обстрела Украины зафиксированы разрушения в 14 областях. Повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове. Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.