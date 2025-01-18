ВОЙНА В Украине Подсчитана эффективность использования FPV-дронов в разных боевых ситуациях

2025-01-18 13:34

Эффективность использования FPV-дронов в разных подразделениях Сил обороны, как и у врага, составляет 20-40%. Об этом рассказал командир отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем.

"Может не сработать электроника, и дрон не взорвется, еще в дороге может сдетонировать, немалый процент враг подавляет разнообразными средствами РЭБ, часть сбивается стрелковым оружием. Поэтому КПД дрона в ВСУ, и у россиян - 20-40%", - сообщил он.

По его словам, речь о случаях, когда дрон долетел до цели, поразил ее, и это зафиксировано. На основе этих фактов составляется статистика полка по собственной методике.

Он добавил, что четкий учет позволяет ориентироваться в эффективности беспилотных средств и экипажей, что важно для целевого использования средств и правильного распределения БПЛА по подразделениям.

"Можем ориентироваться в количествах реально используемых средств, чтобы правильно их распределить. Некоторые закупались с начала войны и потеряли уже эффективность, отстали технологически. А государство и дальше их закупает, пилоты их получают, а перечень пораженных целей от этого не увеличивается", - резюмировал Бровди.

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