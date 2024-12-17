ВОЙНА В Украине ПВО отбили атаку вражеских дронов на Киев: обломки упали в четырех районах столицы

2024-12-17 12:27

В результате атаки вражеских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы. Об этом 17 декабря сообщила КГВА.

Отмечается, что в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. В Печерском районе обломок БПЛА повредил окно в жилом доме. В Днепровском районе обломки повредили остекление окон в жилом доме.

Позже в КГВА добавили, что в Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Напомним, сегодня рашисты атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, 27 вражеских дронов удалось уничтожить, еще 19 были локационно потеряны.