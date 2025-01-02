ВОЙНА В Украине Опрос показал, сколько еще украинцы готовы жить в условиях полномасштабной войны

2025-01-02 13:35

С начала полномасштабной войны россии против Украины и до декабря 2024 года количество украинцев, готовых терпеть войну "столько, сколько потребуется", снизилось на 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация оставалась почти неизменной: около 71-73% людей заявляли, что готовы терпеть войну "столько, сколько нужно", а еще 2-3% отмечали, что могут выдержать год. В то же время 18-21% указывали на готовность терпеть от нескольких месяцев до полугода.

Однако между февралем и октябрем 2024 года впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов держаться "столько, сколько нужно", - до 63%.

С октября по декабрь 2024 года этот показатель снова несколько уменьшился, достигнув 57%. А доля тех, кто говорит о готовности терпеть всего несколько месяцев или полгода, осталась почти неизменной - 21% в декабре против 18% в октябре, то есть все еще в пределах начальных 18-21%.

В то же время возросла доля тех, кто не может определиться с ответом. Количество таких респондентов увеличилось с 12% в октябре до 18% в декабре.

Опрос проводился 2-17 декабря. Телефоном было опрошено 985 украинцев в возрасте 18 лет и старше на территориях, подконтрольных Украине.