Жизнь Украину накроет мокрый снег и резкое потепление - прогноз погоды на ближайшие дни

2025-01-06 16:33

В ночь на вторник, 7 января, мокрый снег и дождь ожидаются на востоке и северо-востоке Украины. В остальных областях - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура ночью будет колебаться от -3° до +2°, днем ​​от +4° до +9°, на юге и Прикарпатье до +12°.

В Киеве 7 января без осадков, температура днем ​​+7…+9°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В среду, 8 января, прогнозируют мокрый снег и дождь по всей Украине. В Карпатах и ​​на Закарпатье возможны умеренные осадки. Ветер южный, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью -4...+1°, днем ​​+3...+8°, в южных областях до +13°.

В Киеве 8 января днем ​​небольшой дождь, температура днем ​​+5…+7°.

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