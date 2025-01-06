Украину накроет мокрый снег и резкое потепление - прогноз погоды на ближайшие дни

В ночь на вторник, 7 января, мокрый снег и дождь ожидаются на востоке и северо-востоке Украины. В остальных областях - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура ночью будет колебаться от -3° до +2°, днем от +4° до +9°, на юге и Прикарпатье до +12°.
В Киеве 7 января без осадков, температура днем +7…+9°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В среду, 8 января, прогнозируют мокрый снег и дождь по всей Украине. В Карпатах и на Закарпатье возможны умеренные осадки. Ветер южный, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью -4...+1°, днем +3...+8°, в южных областях до +13°.
В Киеве 8 января днем небольшой дождь, температура днем +5…+7°.