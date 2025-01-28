ВОЙНА В Украине Иностранные инвестиции в украинский оборонный комплекс превысили отметку в 1,5 млрд долларов

2025-01-28 08:25

В украинский оборонно-промышленный комплекс удалось привлечь иностранные государственные инвестиции общим объемом 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Телеграмм.

По его словам, к инициативе присоединились девять стран мира: Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США, а также Евросоюз.

"Из этой суммы, путем реализации "датской модели" использовано более 500 млн долларов", - отметил министр и поблагодарил партнеров за поддержку и за веру в украинскую оборонную промышленность.

Напомним, месяц назад Украина получила более 150 млн евро на финансирование ОПК от Дании, Франции и Литвы. Средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.