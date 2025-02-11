Жизнь В Украине 11 и 12 февраля без осадков, но на дорогах сильная гололедица

2025-02-11 08:25

В Украине 11 и 12 февраля без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем ​​3-8° тепла.

В Киеве 11 февраля ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем ​​2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 11 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке +8,8 в 1958 и 1997 годах, самая низкая - на отметке -25,0 в 1909 году.

В среду в Украине ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах до 15° мороза, в Крыму 3-8° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных и южных областях 0-5° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве 12 февраля ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем ​​1-3° мороза.

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