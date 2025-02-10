ВОЙНА В Украине В Минобороны озвучили ключевые элементы для уменьшения военного потенциала врага

2025-02-10 13:32

Использование дальнобойного оружия является одним из ключевых элементов для уменьшения военного потенциала врага. Поэтому задачей военных в этом году станет создание средств, поражающих вражеские цели на максимальном расстоянии с высокой точностью. Об этом сообщило Минобороны.

"Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу россии, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможными благодаря ракетам, барражирующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году инвестиции в оборонную сферу принесли конкретные результаты - расширено серийное производство крылатых ракет и испытаны новые баллистические и крылатые ракеты с большей дальностью поражения. Также продолжается работа по поставкам ЗРК совместного производства украинских и иностранных предприятий.

В 2025 году разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны:

  • баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для россии;
  • компонентов системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные города от вражеских атак;
  • отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать наилучшим иностранным аналогам;
  • систем управления для зенитно-ракетных комплексов

"Проводятся переговоры с партнерами по получению систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные украинские системы ПРО", - отметили в ведомстве.

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