Жизнь 17 февраля в Украине ожидается мороз до - 18°С и сильная гололедица - прогноз погоды

2025-02-17 09:36

В понедельник, 17 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом предупредил Укргидрометцентр.

"17 февраля на дорогах страны гололедица. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", - подчеркнули синоптики.

В понедельник в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем ​​в большинстве центральных и восточных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15° мороза, в Карпатах, на востоке страны, Сумщине и Черниговщине до 18° мороза, днем ​​2-7° мороза; в южной части и наЗакарпатье ночью 6-11° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве 17 февраля ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем ​​4-6° мороза.