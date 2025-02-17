17 февраля в Украине ожидается мороз до - 18°С и сильная гололедица - прогноз погоды

В понедельник, 17 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом предупредил Укргидрометцентр.
"17 февраля на дорогах страны гололедица. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", - подчеркнули синоптики.
В понедельник в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в большинстве центральных и восточных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-15° мороза, в Карпатах, на востоке страны, Сумщине и Черниговщине до 18° мороза, днем 2-7° мороза; в южной части и наЗакарпатье ночью 6-11° мороза, днем около 0°.
В Киеве 17 февраля ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 4-6° мороза.