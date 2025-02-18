Жизнь В ближайшие дни в Украине температура опустится до - 20°С, на дорогах местами гололед

2025-02-18 10:26

В Украине 18-19 февраля прогнозируется холодная погода без осадков, однако на дорогах местами удержится гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Температура ночью снизится до -16°С, в северных, восточных и центральных регионах ожидается до -20°С. Днем столбики термометров покажут -1…-6°С, а на высокогорье Карпат - до -10°С.



На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. По данным ГСЧС, утром 17 февраля здесь наблюдалась облачная погода с прояснениями, а ветер достигал 6 м/с.



В Киеве 18 февраля также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью температура составит -11...-13°С, днем ​​-2...-4°С.



В то время как 19 февраля в северных, центральных и западных областях возможен небольшой снег. Температура ночью -7...-12°С, в центре - до -15°С, днем ​​-0...-5°С. В Карпатах и ​​на востоке страны морозы усилятся: ночью ожидается -13...-18°С, днем ​​-3...-8°С.



На юге и Закарпатье температура будет несколько выше: ночью -6…-11°С, днем ​​около 0°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.