ВОЙНА В Украине В Украине снова изменили правила бронирования сотрудников от мобилизации

2025-04-16 16:41

Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных, внеся изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период.

Теперь порядок не распространяется на военнообязанных, которые находятся на учете в СБУ и разведывательных органах.

Также внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины "О военном обязательстве и воинской службе" относительно разведывательных структур.

Кроме того, утвержден отдельный порядок бронирования лиц, которые находятся на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.

subscriber subscriber

Еще по теме

Не обновившим данные в ТЦК дали возможность заплатить только 50% штрафа и сделать это через Резерв+

2025-03-18 10:26

Как в Украине обновили программу базовой войсковой подготовки мобилизованных

2025-02-13 12:30

Мобилизованного сотрудника Львовского университета нашли в тяжелом состоянии на обочине трассы в Житомирской области

2025-02-10 11:33

Макрон дал неутешительный прогноз по войне в Украине и объявил о масштабной мобилизации

2025-01-23 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине снова изменили правила бронирования сотрудников от мобилизации

2025-04-16 16:41

На Пасху в Киеве и Киевской области введут дополнительные ограничения и меры безопасности

2025-04-16 12:30

Зеленский подписал закон, который позволяет получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК

2025-04-16 10:29

ВСУ удалось отбить у врага стратегически важный населенный пункт в Донецкой области

2025-04-16 08:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине снова изменили правила бронирования сотрудников от мобилизации 2025-04-16 16:41
На Пасху в Киеве и Киевской области введут дополнительные ограничения и меры безопасности 2025-04-16 12:30
Зеленский подписал закон, который позволяет получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК 2025-04-16 10:29
ВСУ удалось отбить у врага стратегически важный населенный пункт в Донецкой области 2025-04-16 08:24