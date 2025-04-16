ВОЙНА В Украине В Украине снова изменили правила бронирования сотрудников от мобилизации

2025-04-16 16:41

Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных, внеся изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период.

Теперь порядок не распространяется на военнообязанных, которые находятся на учете в СБУ и разведывательных органах.

Также внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины "О военном обязательстве и воинской службе" относительно разведывательных структур.

Кроме того, утвержден отдельный порядок бронирования лиц, которые находятся на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.