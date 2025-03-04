ВОЙНА В Украине Стала известна численность воюющей против Украины сухопутной армии рашистов

2025-03-04 12:27

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что численность воюющей против Украины сухопутной армии россии составляет 620 тысяч человек. Также есть тыловые подразделения. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Если мы говорим о сухопутном компоненте, это примерно 620 тысяч, причем более 200 тысяч - это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта", - отметил он.

По словам Скибицкого, еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии, обеспечивающих оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях. Согласно их планам, при необходимости они могут выполнять задачи во втором эшелоне противника во время организации обороны.

Кроме того, как отметил заместитель начальника ГУР, есть еще войска, осуществляющие логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации, которая непосредственно не базируется, к примеру, в районах боевых действий, но привлекается для нанесения боевых ударов.

"Ведь агрессор на сегодняшний день использует более 20 аэродромов, авиационных баз на территории России для нанесения и бомбовых, и ракетных ударов по нашей территории", - сказал Скибицкий.

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