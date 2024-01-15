ВОЙНА В Украине Разведка раскрыла реальные цели, по которым враг пытается бить ракетами

2024-01-15 14:31

Целью ракетных ударов рашистов нынешней зимой являются не энергетические объекты, а инфраструктурные, прежде всего оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для РБК-Украина.

"На сегодняшний день основные усилия российской федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - заявил Скибицкий.

Впрочем, по его словам, страна-агрессор не достигает поставленных целей.

"То оружие, которое используется россией, в частности Кинжалы, очень неточные. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население", - отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что угроза нашей энергосистемы сохраняется.

"Военная разведка четко знает, что они (враги) провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами", - заявил Скибицкий.