ВОЙНА В Украине Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил Украины

2024-01-29 16:05

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немножко. Сказать точно цифру не могу", - отметил глава государства в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, пока неизвестно, сколько точно украинцев покинули страну после начала полномасштабной войны в Украине. Однако, по мнению Зеленского, это примерно 6,5-7,5 миллиона человек.

"Поэтому мы говорим о всех людях кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - подчеркнул украинский лидер.

Война в Украине - численность ВСУ

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что сейчас только в Сухопутных войсках ВСУ насчитывается около 600 тысяч - такую оценку озвучил Зеленский во время приветствия военных 12 декабря.

По данным Минобороны, за два года количество женщин в Вооруженных силах Украины выросла на 12 тысяч, сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих (численность увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом).