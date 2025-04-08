Жизнь Прогноз погоды: В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и похолодание до – 5°C

2025-04-08 16:38

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег и заморозки. Ночью мокрый снег пройдет в восточных областях, а днем - в западных, северных и большинстве центральных. Другие территории останутся без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах в западных, северных и Винницкой областях возможен гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура опустится до 0-5° мороза (в Карпатах - 6-11°), а днем столбики термометров покажут 1-4° тепла. В южных областях температура днем будет колебаться от 4 до 9° тепла.

В Киеве 8 апреля ночью осадков не ожидается, тогда как днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура в Киеве снизится до 0-2°, а днем будет 1-3° тепла.

В среду, 9 апреля, на большей части территории Украины возможен небольшой мокрый снег, а на востоке и юго-востоке - дожди. В большинстве западных областей и на востоке ночью осадков не ожидается. Снова гололед на дорогах в западных и северных областях.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки до 0-5° (в Карпатах - до 6-11°). Температура днем по Украине будет колебаться от 1 до 4° тепла, а на востоке и юго-востоке - 2-7° тепла.

В Киеве 9 апреля также прогнозируют мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до 0-2°, а днем будет 1-3° тепла.