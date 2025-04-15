Жизнь В ближайшие дни в Украине значительно потеплеет - прогноз погоды на 15 и 16 апреля

2025-04-15 14:45

В Украине сегодня будет преобладать сухая и теплая погода. Температура днем колеблется от +14 до +20°, теплее всего будет в восточных регионах, а прохладнее - на Закарпатье и на морском побережье, где воздух прогреется до +10…+15°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный и юго-восточный, довольно ощутимый - 7-12 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют +1…+6°, на грунте в центральных, восточных и южных областях возможны заморозки до -3°.

В Киеве 15 апреля без осадков, температура днем достигнет +16…+18°, ночью - +4…+6°, ветер южный 7-12 м/с.

По информации Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, рекорд тепла этого дня в столице был зафиксирован в 2018 году - +24,2°, а самое холодное было в 1928 году, когда температура ночью опускалась до -4,2°.

В среду, 16 апреля, дожди ожидаются только на западе Украины - местами кратковременные, днем возможны грозы. На остальной территории сохранится сухая погода. Температура ночью +3…+8°, днем +17…+22°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 16 апреля также будет без осадков, днем - около +20°, ночью - +6…+8°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.