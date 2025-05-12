Жизнь Прогноз погоды: в Ближайшие дни в Украине будет холодно и очень дождливо

2025-05-12 16:41

Сегодня в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью на Одесчине, Николаевщине и Кировоградщине местами значительные дожди; на остальной территории днем небольшой дождь. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.

Во вторник, 13 мая, ночью без осадков, лишь на юге и востоке, днем в Украине небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве 13 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.