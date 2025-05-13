Жизнь Сегодня и завтра в Украине ожидается дождливая погода, по ночам возможны заморозки до - 3°С

2025-05-13 12:27

В Украине 13 мая, ожидается прохладная погода. Ночью - без осадков, днем возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью будет колебаться от +2° до +7°, в западных и Винницкой областях возможны заморозки на почве до -3°. Днем столбики термометров поднимутся до +10°…+15°, на юге и востоке - до +18°.

В высокогорье Карпат: без осадков ночью, днем - дождь. Температура ночью около 0°, днем - +5°…+10°.

В Киеве во вторник ночь пройдет без осадков, днем - небольшой дождь. Температура ночью +5°…+7°, днем - +13°…+15°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. По данным Центральной геофизической обсерватории, рекордно тепло 13 мая в Киеве было в 1996 году +29,9°, холоднее всего - в 1900-м: -0,8°.

В среду, 14 мая, в Украине ночью также без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди, на юге и юго-востоке - с грозами. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2°…+7°, днем - +13°…+18°.