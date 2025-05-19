Жизнь Прогноз погоды: В ближайшие дни ожидаются дожди с грозами и заметное потепление

2025-05-19 10:27

В Украине местами пройдут небольшие дожди. В южных, восточных, центральных областях, а также в Черниговской и Сумской ожидаются грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточных регионах - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 12° тепла, теплее всего - на юге и востоке. Днем ожидается от 12 до 20°, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье прохладнее - 8-13°, тогда как в горах - мокрый снег с температурой около 0-5° тепла.

В Киеве 19 мая облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем предполагаются умеренные осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем - до 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самый теплый день 19 мая в Киеве зафиксировали в 2007 году - +30,8°, самая холодная ночь - в 1952 году, тогда было всего +1,1°.

Уже во вторник, 20 мая, будет дождливо почти на всей территории Украины: в западных и северных областях - небольшие осадки, в других регионах - умеренные. В юго-восточной части возможны грозы.

Ветер сменится на северо-западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 20 м/с.

Температура ночью 4-12° тепла, днем - 12–17°, в Карпатах - 5-10°.

В Киеве 20 мая небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 15°.